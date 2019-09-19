"Реал" погорел в первом же матче против топ-соперника. Тухель вместе с ПСЖ явно показал Зидану, что его проект не клеится

ПСЖ захватил инициативу со стартовым свистком, уже на 3-й минуте это могло вылиться в пенальти за игру рукой в ​​исполнении Милитао. Впрочем, арбитры решили проигнорировать этот момент, но это болезненно отразилось на остроте начала поединка – обе команды перешли к затяжной разведке. Быстрее и опаснее в ней были хозяева, что вылилось в красивый гол на 14-й минуте: Бернат в касание классно обыгрался с Икарди и прострелил на угол вратарской, а Ди Мария сразу же пробил под ближнюю штангу – 1:0. Своих эмоций аргентинец не сдерживал. Уже на 16-й минуте мадридцы могли остудить пыл ПСЖ, однако удар Азара с линии штрафной в правую "шестерку" пролетел в сантиметрах от каркаса ворот. Кроме того, на 19-й минуте из-за пределов штрафной выстрелил Хамес, но получилось слишком неточно. ПСЖ ответил комбинативной атакой с прострелом, который заблокировал Милитао – и снова было подозрение относительно игры рукой, которую арбитры проигнорировали. ПСЖ доминировал на футбольном поле, держа мяч и позволяя себе удары из пределов штрафной после пасов пятками – именно так бил по воротам Сарабия на 27-й минуте, попав в Милитао. "Реал" не мог отдать больше трех-четырех точных передач, но неплохо пользовался тем минимумом моментов, который даровали хозяева. На 32-й минуте Кроос прямым ударом со штрафного запустил мяч прямо над перекладиной. Впрочем, уже на 34-й "бланкос" вынимали второй мяч из сетки собственных ворот – это их экс-одноклубник Ди Мария неожиданно выстрелил с линии полукруга точно под правую стойку. 2:0!

И снова "Реал" создал супермомент сразу после мучительного пощечины. На этот раз получилось даже забить гол, но арбитры его отменили – Бэйл эффектно перебросил Наваса, но при этом подыграл себе рукой. VAR сработал как следует, однако через несколько минут после этого Гарет снова попытался перебросить Кейлора (неудачно), а в конце первого тайма он еще и выстрелил с линии штрафной рядом с правой стойкой. У ПСЖ в конце тайма было несколько эффектных комбинаций с участием Ди Марии и удар Икарди с разворота метров с 10-ти – Куртуа поймал мяч. Наконец, на перерыв команды ушли при счете 2:0. Старт второго тайма оказался довольно медленным и скучным. "Реал" начал несколько активнее, держа мяч на 50-х минутах, но ничего интереснее, чем заблокированный удар Крооса из-из пределов штрафной на 53-й минуте, "бланкос" создать не удалось. Постепенно ПСЖ перехватил инициативу, что вылилось в ряд супермоментов: на 59-й Бернат метров с 20-ти пробил в левый нижний угол (Куртуа парировал), на 60-й Ди Мария открылся на краю штрафной и перебросил голкипера вместе с воротами, а на 61-й Анхель выкатил пас под удар Сарабии – тот выстрелил в касание с минимальной дистанции, но мяч просвистел в сантиметрах от левой стойки. При этом совсем растворился Икарди, которого быстро сменил Шупо-Мотинг.

Зинедин Зидан не выдержал и пошел ва-банк, бросив в бой Йовича и Васкеса. В первой половине 70-х минут эти замены никакого улучшения игре "бланкос" не дали, однако и ПСЖ при хорошем контроле мяча мало чем угрожал сопернику. Со второй половины этой декады гости заиграли сильнее: на 76-й минуте Васкес замкнул подачу с фланга ударом в защитника, а Бензема сыграл на добивании, попав с правого края штрафной точно в дальний угол. Впрочем, арбитры отменили гол из Васкеса, который будто бы мешал Навасу. На 79-й же Карим замкнул навес с правого фланга ударом головой в противоход голкиперу – мяч пролетел рядом со стойкой! В конце поединка ожидался штурм "Реала", но ПСЖ грамотно прессинговал и сбивал темп как в игровых ситуациях, так и с помощью различных столкновений после мелких фолов. Уже на 84-й минуте парижане получили шанс вообще закрыть игру, однако удар Шупо-Мотинга с дальней дистанции пролетел над перекладиной. На 86-й же вырваться один на один мог Ди Мария, однако его в чистом подкате на линии штрафной сумел остановить Мэнди. Игра "Реала" быстро разваливалась – не помог даже выход Винисиуса. В конце концов, ПСЖ сделал то, что должен был сделать: на 90+1-й минуте Ди Мария отдал передачу на ход в свободную зону Менье, который вместе Бернатом вышел 2-в-1, обыгрался с Хуаном и забил в пустые ворота – 3:0. Финальный свисток зафиксировал эффектную победу ПСЖ. Таким образом, парижане набрали три очка и возглавили группу "А". "Реал" с нулем в графе зачетных баллов упал на последнюю позицию, уступая на один пункт "Брюгге" и "Галатасараю".

Проект Зидана висит на волоске

Возвращение Зизу на пост главного тренера "Реала" казалось блестящей победой француза над упрямым Флорентино. "Лысый из Мадрида" вошел в клуб на белом коне с карт-бланшем в кадровой политике и неограниченными ресурсами – по большинству позиций руководство пыталось удовлетворить требования Зидана. Казалось, что теперь результаты "бланкос" станут такими же, как во времена триумфов в ЛЧ, однако не тут-то было. В Испании у "Реала" восемь очков в стартовых четырех матчах – при этом две победы были крайне нервными, а с "Вальядолидом" и "Вильярреалом" расписали боевую ничью. В Лиге Чемпионов же произошла катастрофа – уже в первом туре команда была деклассирована коллективом, у которого вылетели три главные звезды. Первый же тренер-тактик разобрал мадридцев на атомы, нанеся по проекту Зидана тяжелый удар. Достаточно лишь посмотреть на коэффициент ожидаемых голов – 2,0 против 0,7 в пользу ПСЖ при нулевом попадании в плоскость со стороны "бланкос". Ноль, Карл! Подобного не случалось с "Реалом" в течение 16 лет, начиная с сезона 2003/2004. Конечно, здесь можно вспомнить голевые удары Бейла и Бензема, которые не засчитали из-за нарушения правил, но при оценке работы Зидана эти два момента точно забудутся под давлением громкого официального "нуля".

В тактическом плане Зидан не смог предложить Тухель ничего такого, к чему бы он оказался не готов. Вообще, трудно понять, на что надеялся Зизу в этом матче, ведь весь футбол "Реала" был крайне отрывочным и хаотичным – не было заметно никакой систематичности в действиях. Теоретически, "сливочные" имели мощный центр поля с разрушителем, который сам может покрывать огромное пространство и помогать при розыгрыше мяча в первой фазе, а также с двумя креативными центрхавами (Хамес и Кроос) – впрочем, обостряющих передач от них мадридцы так и не дождались. Нападавшие сами вынуждены были обыгрываться перед штрафной. Каземиро прекрасно справился со своей частью работы, выполнив 5 отборов, 9 возвратов мяча и выиграв 10 из 14 единоборств. Ему также пытался помогать Кроос, однако он всегда был медленным и несколько ленивым игроком – как следствие, немца проходили на дриблинга четыре раза, что является рекордом матча. ПСЖ еще на этапе подготовки к поединку нейтрализовал центр поля "Реала": даже по усредненным позициях заметно, что опорную зону регулярно перегружали Ди Мария и даже традиционно пассивный Икарди – разобраться в этом Зизу так и не смог.

Вообще, высокая мобильность ПСЖ в центре поля и стала залогом успеха парижан. В этом плане показательным стал второй гол, когда Ди Мария сместился с левого фланга в "зону 14" и получил там мяч в полном одиночестве. Разрывы между линиями "Реала" были колоссальными. Ко всем своим достоинствам ПСЖ просто добавил высокую интенсивность игры, с которой "бланкос" также не справились – об этом сказали и Зидан, и Тухель. Хозяева были банально быстрее в каждом из микроэпизодов, что особенно ярко продемонстрировал первый гол – опытные Варан с Карвахаль просто не успевали за перепасовками Икарди с Бернатом, а Милитао не сыграл плотно с Ди Марией. Все действия парижан были сделаны в касание, что прекрасно символизировало скорость мысли ПСЖ. Команда Тухеля знала, как должна двигаться, а "Реал" не имел никакой идеи касательно того, как на это реагировать. Все эти проблемы для "Реала" не новы. "Бланкос" весь прошлый сезон терпели феерические привозы в обороне и прогрессирующую дезорганизацию футбола, но дело зашло слишком далеко - три из четырех последних матчей в Лиге Чемпионов завершились для мадридцев разгромами с тремя и более пропущенными мячами. Флорентино Перес для исправления положения наступил на собственную гордость, позвав Зидана назад, однако легендарный коуч без Роналду уже в течение шести месяцев не может остановить падение. Еще несколько таких мучительных поражений – и проект Зидана могут закрыть. Перес никогда не церемонился с легендами, за что его и хейтили, но такими темпами "сливочные" сами начнут умолять дать пинка Зизу.

Ди Мария и другие герои встречи

Однозначно, статус MVP матча заслужил Анхель Ди Мария, который забил два гола, выполнил пас на ход Менье перед третьим голом и еще дважды отдавал классные передачи под удар партнерам. Кроме того, он стал лидером по обыгрышам один-в-один (7 попыток, 5 удачных) и третьим по количеству возвратов мяча (6), а также блестяще отработал в позиционной работе. Его смещение в центр и даже на правый фланг разрушали и без того шаткие оборонительные редуты соперника – характерно, что перед вторым голом против него никто не играл, вообще. Whoscored считает аргентинца лучшим футболистом встречи, оценив его высоким баллом 9,0. Sofascore солидарны с коллегами, но поставили ему лишь 8,4; на AS и Marca его не выделяют в отдельной оценке, но там у него также максимально возможное количество отличий. Последний подход кажется наиболее правильным, ведь при всей своей крутости Ди Мария не был единственным футболистом на поле – огромный вклад в успех принесла слаженная работа его партнеров. Особо следует выделить Гуйе, которого Тухель на послематчевой пресс-конференции расхваливал изо всех сил.

Гуйе стал лидером по отборам (8 попыток, 4 удачные) и единоборствами – в 9 из 16 дуэлей на земле Идрисса выходил победителем. Вместе с Ди Марией он также стал третьим по возвратам мяча (6). Опорник перекусил центр поля, но вместе с тем трижды обыграл соперников на дриблинге и стал лучшим плеймейкером – сенегалец отдал три передачи под удар, из которых одна стала голевой. Гуйе действовал максимально смело, жестко, агрессивно и разумно. Не будет лишним также выделить Пабло Сарабию. Аргентинец не отличилась результативными действиями, но по количественным показателям он только на немного уступает Ди Марии – у него 3 выстрела по воротам (2 заблокированных, 1 мимо стойки), 5 попыток обыгрыша один-в-один (2 удачные), 1 пас под удар и аж 17 единоборств, из которых 5 нападающий выиграл. Да, качество исполнения в Пабло ниже, чем в Анхеля, но его перемещения в штрафной, качественные открывания и рывки постоянно держали оборону соперника в напряжении.

В конце концов, было бы очень несправедливо обойти вниманием фулбэка ПСЖ. На счету Берната и Менье 1 гол, 1 ассист, 2 передачи под удар, 4 обыгрыша на дриблинге, 12 выигранных единоборств на земле и 15 возвратов мяча. Они прекрасно отрабатывали в атаке, а голевой выход Хуана и Тома в компенсированное время довольно символично продемонстрировал их скорость, агрессию, разумную позиционную работу и физическую готовность. И даже этот обзор не учитывает невероятные действия Верратти и Маркиньоса, в которых гигантское количество подготовительных ремней. Их фантастические перемещения ставили в тупик полузащиту и оборону "Реала", связывая футбол парижан в единое целое, но для описания всех геройств футболистов ПСЖ не хватит слов.

Игорь Малиенко | soccernews.ru