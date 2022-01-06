"Реал" похвалил Лунина за кубковый матч против "Алькойяно"

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"Реал" похвалил Лунина за кубковый матч против "Алькойяно"

Фото твиттер "Реала"

Пресс-служба мадридского "Реала" отметила игру вратаря Андрея Лунина в поединке 1/16 финала Кубка Испании против "Алькойяно" (3:1).

Твиттер-аккаунт "сливочных" выложил фото украинца с матча, сопроводив его тегом и эмодзи аплодисментов.

Напомним, что для Лунина прошедшая игра стала дебютной в сезоне 2021/22.

22-летний страж ворот пропустил 1 гол от "Алькойяно", сделав при этом 3 сейва.

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