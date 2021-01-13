"Реал" пока не будет подписывать Камавинга. Виной всему коронавирус
"Реал" переносит на весну сроки принятия решения о покупке хавбека "Ренна" Эдуардо Камавинга, сообщает As.
Причина такого решения кроется в общей ситуации в мире и в том, как это влияет на футбол. В «королевском клубе» будут следить за тем, как пандемия отразится на доходах клуба. Еще одна из причин паузы в переговорах - невозможность спрогнозировать заработок от участия в Лиге Чемпионов. В случае, если "Реал" пройдет далеко в плей-офф, вероятность перехода увеличится.
Как сообщалось ранее, в услугах Камавинга заинтересованна также "Бавария".
В сезоне 2020/2021 18-летний француз провел 17 матчей в Лиге 1, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
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|М
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|19
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|Атлетико Мадрид
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|Хетафе
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14