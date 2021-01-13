"Реал" пока не будет подписывать Камавинга. Виной всему коронавирус

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"Реал" пока не будет подписывать Камавинга. Виной всему коронавирус"Реал" переносит на весну сроки принятия решения о покупке хавбека "Ренна" Эдуардо Камавинга, сообщает As.

Причина такого решения кроется в общей ситуации в мире и в том, как это влияет на футбол. В «королевском клубе» будут следить за тем, как пандемия отразится на доходах клуба. Еще одна из причин паузы в переговорах - невозможность спрогнозировать заработок от участия в Лиге Чемпионов. В случае, если "Реал" пройдет далеко в плей-офф, вероятность перехода увеличится.

Как сообщалось ранее, в услугах Камавинга заинтересованна также "Бавария".

В сезоне 2020/2021 18-летний француз провел 17 матчей в Лиге 1, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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