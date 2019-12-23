"Реал" показал лучший результат за последние 32 года по пропущенным голам в 18 турах Примеры

Теги реал мадридстатистика

"Реал" показал лучший результат за последние 32 года по пропущенным голам в 18 турах Примеры

Мадридский "Реал" в текущем сезоне довольно надёжен в обороне, о чём свидетельствует статистика.

В первых 18 турах текущего розыгрыша Примеры "сливочные" пропустили всего 12 голов. Это лучший результат команды за последние 32 года.

В сезоне 1987/88 с Франсиско Буйо на воротах "Реалу" забили столько же.

По итогам 18 туров "бланкос" занимают второе место в турнирной таблице чемпионата, отставая от лидирующей "Барселоны" на 2 очка.

Не пропустите: Почти 14 лет "Реал" не завершал два матча подряд нулевыми ничьими. | http://soccernews.ru
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