"Реал" показал лучший результат за последние 32 года по пропущенным голам в 18 турах Примеры
Мадридский "Реал" в текущем сезоне довольно надёжен в обороне, о чём свидетельствует статистика.
В первых 18 турах текущего розыгрыша Примеры "сливочные" пропустили всего 12 голов. Это лучший результат команды за последние 32 года.
В сезоне 1987/88 с Франсиско Буйо на воротах "Реалу" забили столько же.
По итогам 18 туров "бланкос" занимают второе место в турнирной таблице чемпионата, отставая от лидирующей "Барселоны" на 2 очка.
Не пропустите: Почти 14 лет "Реал" не завершал два матча подряд нулевыми ничьими. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|18
|37
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Хетафе
|18
|30
|7
|Атлетик Бильбао
|18
|28
|8
|Валенсия
|18
|28
|9
|Леванте
|18
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|18
|20
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|18
|13
|20
|Эспаньол
|18
|10