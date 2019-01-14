"Реал" показал удивительно низкий процент владения мячом в матче с "Бетисом"

В матче 19-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде победил "Бетис" со счетом 2:1.

БЕТИС - РЕАЛ: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

В этой встрече королевский клуб владел мячом всего 26,3 процента времени игрового времени. Статистику привел официальный сайт Ла Лиги.

Напомним, что "Реал" добился победы на 88-й минуте встречи, благодаря голу со штрафного хавбека Дани Себальоса.

Эта победа позволила "Реалу" подняться на четвертое место в Примере, которое дает право сыграть в Лиге Чемпионов-2019/20.

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