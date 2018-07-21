"Реал" получил 150-миллионное предложение по Бэйлу
Мадридский "Реал" получил 150-миллионное предложение по своему вингеру Гарету Бэйлу, информирует испанская пресса.
Сообщается, что попытку вернуть валлийца в свои ряды предпринял лондонский "Тоттенхэм". Однако президент королевского клуба Флорентино Перес уже уведомил "шпор", что будет готов расстаться с 29-летним игроком, если в сделку по нему будет включен их ведущий бомбардир Харри Кейн.
Напомним, "Реал" определился с бюджетом на трансфер Азара. | soccernews.ru
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|38
|75
|5
|Челси
|38
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|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
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|14
|Уотфорд
|38
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|38
|40
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|Хаддерсфилд Таун
|38
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|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
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|Сток Сити
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|Вест Бромвич Альбион
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|31