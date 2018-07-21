"Реал" получил 150-миллионное предложение по Бэйлу

6 Теги реал мадридтоттенхэмхарри кейнфлорентино пересгарет бэйл

"Реал" получил 150-миллионное предложение по БэйлуМадридский "Реал" получил 150-миллионное предложение по своему вингеру Гарету Бэйлу, информирует испанская пресса.

Сообщается, что попытку вернуть валлийца в свои ряды предпринял лондонский "Тоттенхэм". Однако президент королевского клуба Флорентино Перес уже уведомил "шпор", что будет готов расстаться с 29-летним игроком, если в сделку по нему будет включен их ведущий бомбардир Харри Кейн.

Напомним,  "Реал" определился с бюджетом на трансфер Азара. | soccernews.ru

Комментарии
star

у бейла уже ничего не заиграет

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star

надо его в юнайтед продать к мауриньо вот концерт будет))

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Олег

Надо оставить на сезон. Бэйл может заиграть ввиду ухода Роналду.

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Михаил

Срочно соглашаться !!!

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Kireman

150 млн за 29-летнего??? Без комментариев

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Игорь

За 29 летнего хрустального вингера

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