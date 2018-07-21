"Реал" получил 150-миллионное предложение по Бэйлу

Мадридский "Реал" получил 150-миллионное предложение по своему вингеру Гарету Бэйлу, информирует испанская пресса.

Сообщается, что попытку вернуть валлийца в свои ряды предпринял лондонский "Тоттенхэм". Однако президент королевского клуба Флорентино Перес уже уведомил "шпор", что будет готов расстаться с 29-летним игроком, если в сделку по нему будет включен их ведущий бомбардир Харри Кейн.

Напомним, "Реал" определился с бюджетом на трансфер Азара. | soccernews.ru