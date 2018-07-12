"Реал" получил 40-миллионное предложение по Бензема из Италии

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"Реал" получил 40-миллионное предложение по Бензема из ИталииМадридский "Реал" получил предложение от "Наполи" по своему форварду Кариму Бензема, информирует Real Madrid Note.

Так, по сведениям источника, неаполитанцы готовы заплатить за 30-летнего нападающего "сливочных" 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Бензема забил 12 мячей и сделал 11 результативных передач в 47 матчах за "Реал".

Напомним, президент "Наполи" сделал заявление о переходе Сарри и Жоржиньо в "Челси". | soccernews.ru

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