"Реал" получил 40-миллионное предложение по Бензема из Италии

Мадридский "Реал" получил предложение от "Наполи" по своему форварду Кариму Бензема, информирует Real Madrid Note.

Так, по сведениям источника, неаполитанцы готовы заплатить за 30-летнего нападающего "сливочных" 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Бензема забил 12 мячей и сделал 11 результативных передач в 47 матчах за "Реал".

Напомним, президент "Наполи" сделал заявление о переходе Сарри и Жоржиньо в "Челси". | soccernews.ru