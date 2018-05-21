"Реал" получил 50-миллионное предложение по Бензема

Миланский "Интер" нацелился на форварда мадридского "Реала" Карима Бензема, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "нерадзурри" уже сделали королевскому клубу предложение по 30-летнему нападающему в размере 50-ти миллионов евро. Во французе итальянский гранд видит замену лидеру своей атаки Мауро Икарди, который может сменить команду ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Бензема забил 11 мячей и сделал 12 результативных передач в 46 матчах за "Реал".

Напомним, вчера "Интер" обыграл "Лацио" и вышел в Лигу Чемпионов. | soccernews.ru