"Реал" получил 80-миллионное предложение по Каземиро
Мадридский "Реал" получил 80-миллионное предложение по своему ключевому полузащитнику Каземиро, сообщил испанский журналист Эдуардо Инда.
Так, по его сведениям, попытку подписать 26-летнего хавбека "сливочных" предпринял ПСЖ. Однако королевский клуб уже дал ответ парижанам, что готов будет отпустить бразильца только за сумму в 200 миллионов евро, которая прописана в контракте футболиста в качестве клаусулы.
В нынешнем сезоне Каземиро забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи в 36 матчах за "Реал".
Напомним, ПСЖ переманит главного тренера у своего конкурента. | soccernews.ru
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