"Реал" получил 90-миллионное предложение по Бензема

Мадридский "Реал" получил 90-миллионное предложение по своему форварду Кариму Бензема, информирует испанская пресса.

Сообщается, что заполучить 30-летнего нападающего выразил готовность один из китайских клубов. Президент "сливочных" Флорентино Перес уже выразил готовность расстаться с французом, однако сам футболист исключил свой переезд в Азию, так как желает продолжить карьеру в Европе.

В нынешнем сезоне Бензема забил 9 мячей и сделал 11 результативных передач в 37 матчах за "Реал".

Напомним, на Бензема появился очередной претендент. | soccernews.ru