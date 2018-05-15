"Реал" получил два предложения по Бэйлу

Теги манчестер юнайтедтоттенхэмгарет бэйлреал мадрид

"Реал" получил два предложения по БэйлуМадридский "Реал" получил два предложения по своему вингеру Гарету Бэйлу, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что попытки подписать 28-летнего игрока "сливочных" предприняли "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Тоттенхэм". Однако "сливочные" посчитали эти предложения, размер которых не превышал 65-ти миллионов евро, не достойными валлийца, так как за него они рассчитывают получить не менее 90 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 18 мячей и сделал 8 результативных передач в 37 матчах за "Реал".

Напомним, к Каземиро проявляют интерес два европейских гранда. | soccernews.ru

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