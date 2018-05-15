"Реал" получил два предложения по Бэйлу

Мадридский "Реал" получил два предложения по своему вингеру Гарету Бэйлу, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что попытки подписать 28-летнего игрока "сливочных" предприняли "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Тоттенхэм". Однако "сливочные" посчитали эти предложения, размер которых не превышал 65-ти миллионов евро, не достойными валлийца, так как за него они рассчитывают получить не менее 90 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 18 мячей и сделал 8 результативных передач в 37 матчах за "Реал".

Напомним, к Каземиро проявляют интерес два европейских гранда. | soccernews.ru