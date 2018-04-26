"Реал" получил несколько предложений по Бэйлу

Мадридский "Реал" получил несколько предложений по своему вингеру Гарету Бэйлу, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в подписании 28-летнего игрока "сливочных" заинтересованы ряд клубов, однако ни один из них не готов выложить за валлийца более 60-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 14 мячей и сделал 8 результативных передач в 33 матчах за "Реал".

Напомним, Рамос вышел на девятое место по числу матчей за "Реал". | soccernews.ru