"Реал" получил несколько предложений по Бэйлу

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"Реал" получил несколько предложений по БэйлуМадридский "Реал" получил несколько предложений по своему вингеру Гарету Бэйлу, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в подписании 28-летнего игрока "сливочных" заинтересованы ряд клубов, однако ни один из них не готов выложить за валлийца более 60-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 14 мячей и сделал 8 результативных передач в 33 матчах за "Реал".

Напомним, Рамос вышел на девятое место по числу матчей за "Реал". | soccernews.ru

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