"Реал" получил около 20 предложений по Лунину

Большая группа клубов проявляет интерес к украинскому вратарю мадридского "Реала" Андрею Лунину, сообщает ABC.

По сведениям издания, королевский клуб получил около 20 предложений по трансферу голкипера. Впрочем, в "Реале" пока не приняли решение о будущем украинца. В ближайшее время он начнет подготовку к сезону в составе мадридцев.

Лунин перешел в "Реал" летом 2018 года из "Зари" за 8,5 миллионов евро. В минувшем сезоне 20-летний вратарь выступал за "Леганес" на правах аренды, провел семь матчей и пропустил семь голов. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2024 года.

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