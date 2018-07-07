"Реал" получил предложение по Лунину

Мадридский "Реал" получил предложение по своему вратарю Андрею Лунину, сообщает AS.

По сведениям издания, в подписании 19-летнего стража ворот заинтересован "Эльче". Клуб, представляющий испанскую Сегунду, хочет арендовать украинца на следующий сезон.

Напомним, что "Реал" купил Лунина две недели назад у "Зари" за 8,5 миллионов евро.

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