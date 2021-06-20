"Реал" получил предложение по Варану от английского гранда

Теги реал мадридрафаэль варанманчестер юнайтед

"Реал" получил предложение по Варану от английского грандаФото: инстаграм Варана/Автор неизвестен

Как сообщает The Times, "Манчестер Юнайтед" сделал начальное предложение в 50 миллионов фунтов  за центрального защитника мадридского "Реала" и сборной Франции Рафаэля Варана, однако королевский клуб требует около 80 миллионов.

По информации источника, "Юнайтед" может потерять шансы на подписание Варана после того, как "Реал" начал переговоры с французским центральным защитником о новом соглашении после того, как официально объявил об уходе Серхио Рамоса из стана "сливочных".

Текущее соглашение француза действует до 30 июня 2022 года. За клуб из столицы Испании 28-летний футболист выступает с 2011 года.

В прошедшем сезоне испанской Примеры Варан провел 31 матч, в которых сумел отличился двумя голами.

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