"Реал" получил привлекательное предложение по Бензема

Мадридский "Реал" получил привлекательное предложение по своему форварду Кариму Бензема, информирует Football Espana.

Так, по информации источника, заинтересованность в подписании 30-летнего нападающего "сливочных" проявил один из китайских клубов. При этом потенциальный покупатель готов удовлетворить финансовые запросы не только испанского гранда. но и самого француза.

В текущем сезоне Бензема забил 5 мячей в 11 играх за "Реал". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021-го года.

Напомним, Форлан высказался об уходе из "Реала" Роналду. | soccernews.ru