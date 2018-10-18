"Реал" получил привлекательное предложение по Бензема

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"Реал" получил привлекательное предложение по БенземаМадридский "Реал" получил привлекательное предложение по своему форварду Кариму Бензема, информирует Football Espana.

Так, по информации источника, заинтересованность в подписании 30-летнего нападающего "сливочных" проявил один из китайских клубов. При этом потенциальный покупатель готов удовлетворить финансовые запросы не только испанского гранда. но и самого француза.

В текущем сезоне Бензема забил 5 мячей в 11 играх за "Реал". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021-го года.

Напомним, Форлан высказался об уходе из "Реала" Роналду. | soccernews.ru

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Бензема

Меня предложение устроило. Валю в Китай

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