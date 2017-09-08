"Реал" получил щедрые премиальные от своего президента за успехи в прошлом сезоне

Мадридский "Реал" получил щедрые премиальные от своего президента Флорентино Переса за успехи в прошлом сезоне, информирует испанская пресса.

Так, игроки, тренерский штаб и персонал "сливочных", а также баскетбольная команда получили от своего босса невероятные 70 миллионов евро. Из этой суммы каждому игроку королевского клуба досталось почти по 2 миллиона.

Напомним, в прошлом сезоне "Реал" выиграл Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, Лигу Чемпионов и чемпионат Испании.

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