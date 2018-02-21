"Реал" получил заманчивое предложение по Бензема

Мадридский "Реал" получил заманчивое предложение по своему форварду Кариму Бензема, информирует испанская пресса.

Сообщается, что заплатить за 30-летнего нападающего "сливочных" солидную сумму выразил готовность один из китайских клубов. Поступившее предложение полностью устраивает президента "Реала" Флорентино Переса, однако против переезда в Азию выступает сам француз.

В нынешнем сезоне Бензема забил 7 мячей и сделал 5 результативных передач в 27 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" уже сообщил Бензема и Бэйлу, что они будут выставлены на трансфер.