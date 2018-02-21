"Реал" получил заманчивое предложение по Бензема

Теги реал мадридфлорентино перескарим бензема

"Реал" получил заманчивое предложение по БенземаМадридский "Реал" получил заманчивое предложение по своему форварду Кариму Бензема, информирует испанская пресса.

Сообщается, что заплатить за 30-летнего нападающего "сливочных" солидную сумму выразил готовность один из китайских клубов. Поступившее предложение полностью устраивает президента "Реала" Флорентино Переса, однако против переезда в Азию выступает сам француз.

В нынешнем сезоне Бензема забил 7 мячей и сделал 5 результативных передач в 27 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" уже сообщил Бензема и Бэйлу, что они будут выставлены на трансфер

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