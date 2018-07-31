"Реал" получит особую награду за три подряд победы в Лиге Чемпионов: фото

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"Реал" получит особую награду за три подряд победы в Лиге Чемпионов: фото

Мадридский "Реал" получит чемпионский пояс в награду от компании Triple H, которая занимается проведением мероприятий рестлинга.

"После трех подряд побед в Лиге чемпионов, пришло время "Реала" праздновать, как чемпион WWE", – написал в твиттере президент компании Triple H Пол Майкл Левек.

Напомним, что "Реал" является 13-кратным победителем Лиги Чемпионов и это мировой рекорд.

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Комментарии
russ

Компания называется WWE. Triple H это псевдоним Пола Левека.

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