"Реал" получит половину суммы от трансфера Эрмосо в "Атлетико"

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"Реал" получит половину суммы от трансфера Эрмосо в "Атлетико"

"Реал" заработает на трансфере защитника "Эспаньола" Марио Эрмосо в "Атлетико", сообщает Marca.

Эрмосо обошелся "Атлетико" в 25 миллионов евро и "Реал" получит половину этой суммы. Такой пункт был прописан в договоре трансфера игрока в "Эспаньол" из "Реала" в 2017 году за 12,5 миллионов евро.

В минувшем сезоне 24-летний Эрмосо провел за "Эспаньол" 59 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола.

Напомним, испанец подписал с "Атлетико" пятилетний контракт с зарплатой в три миллиона евро за сезон.

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