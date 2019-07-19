"Реал" получит половину суммы от трансфера Эрмосо в "Атлетико"
"Реал" заработает на трансфере защитника "Эспаньола" Марио Эрмосо в "Атлетико", сообщает Marca.
Эрмосо обошелся "Атлетико" в 25 миллионов евро и "Реал" получит половину этой суммы. Такой пункт был прописан в договоре трансфера игрока в "Эспаньол" из "Реала" в 2017 году за 12,5 миллионов евро.
В минувшем сезоне 24-летний Эрмосо провел за "Эспаньол" 59 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола.
Напомним, испанец подписал с "Атлетико" пятилетний контракт с зарплатой в три миллиона евро за сезон.
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|Команда
|М
|О
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|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
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|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
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|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32