"Реал" попробует подписать Кейна, если сорвутся сделки по Мбаппе или Холанду

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Мадридский "Реал" может купить форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна, сообщает Cadena SER.

Это будет актуальным, если "сливочные" не смогут заполучить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе или голеодора дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Серьезным плюсом при заключении контракта с англичанином может стать то, что при переговорах удастся избежать посредников, что уменьшит расходы испанцев на трансфер. Дело в том, что дела Кейна ведет только его брат Чарли.

Кроме того, в сделку могут включить Гарета Бэйла, который выступает за "шпор" на правах аренды.

В текущем сезоне АПЛ Кейн выходил на поле в 27 матчах. На его счету 17 голов и 13 результативных передач.