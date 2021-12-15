"Реал" попрощался с Агуэро

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" официально попрощался с аргентинцем Серхио Агуэро, который сегодня объявил о завершении игровой карьеры из-за проблем с сердцем.

"Было честью играть против такого футболиста как ты. Один из лучших игроков мира. Удачи тебе и твоей семье", – говорится в сообщении королевского клуба.

Отметим, что за свою карьеру Агуэро сыграл 15 матчей против "Реала" в составе "Атлетико", "Манчестер Сити" и "Барселоны" – у него 5 ничьих, 10 поражений. Он забил 5 голов и отдал 4 голевых передачи в этих матчах.

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