"Реал" попрощался с Вараном

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"Реал" попрощался с ВараномФото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" на своем официальном сайте попрощался с Рафаэлем Вараном после 10 лет, которые француз провел в клубе.

"Наш клуб благодарит игрока за его профессионализм и образцовое поведение на протяжении десяти сезонов, в течение которых он представлял наши цвета и выиграл 18 трофеев: 4 Лиги чемпионов, 4 клубных чемпионата мира, 3 Суперкубка Европы, 3 титула Ла Лиги, 1 Кубок Испании и 3 Суперкубка Испании.

"Реал Мадрид“ выражает благодарность Рафаэлю Варану и его семье и желает удачи на новом этапе карьеры", — говорится в заявлении.

Напомним, что Варан выступал за "Реал" с 2011 года. Сегодня было объявлено о его переходе в "Манчестер Юнайтед". 

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