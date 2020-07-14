"Реал" попросил фанатов не праздновать возможное чемпионство на площади Мадрида

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"Реал" попросил фанатов не праздновать возможное чемпионство на площади Мадрида

"Реал" попросил болельщиков не отмечать их возможное чемпионство большими группами. А также не устраивать традиционные празднования на мадридской площади Сибелес.

На данный момент "сливочные" опережают "Барселону" на 4 балла за два тура до конца сезона. Если "Реал" 16 июля обыграет "Вильярреал", клуб станет чемпионом.

16 июля "Барселона" встретится с "Осасуной". Начало встречи - в 22:00 (мск).

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