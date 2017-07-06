"Реал" попросил Мбаппе не спешить с принятием решения о своем будущем

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"Реал" попросил Мбаппе не спешить с принятием решения о своем будущемМадридский "Реал" попросил форварда "Монако" Килиана Мбаппе не спешить с принятием решения о своем будущем.

Как информирует The Sun, королевский клуб все еще надеется заполучить в свои ряды 18-летнего нападающего монегасков. Однако к трансферу перспективного футболиста "сливочные" будут готовы вернуться, как им удастся продать Альваро Морату и Хамеса Родригеса. Ввиду же активного интереса, который проявляют к Мбаппе французский ПСЖ и лондонский "Арсенал", "Реал" обратился к игроку с просьбой повременить с принятием решения по своему будущему.

Напомним, "Реал" не готов платить Мбаппе больше 7 миллионов евро в год. | soccernews.ru

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