"Реал" пошёл на уступки Рамосу в вопросе продления контракта

Переговоры между мадридским "Реалом" и защитником Серхио Рамосом о новом контракте сдвинулись с мёртвой точки.

По информации AS, руководство "сливочных" решило пойти навстречу капитану команды и предложить ему двухлетний договор, несмотря на правило не заключать с возрастными игроками соглашение дольше чем на 12 месяцев.

Действующий контракт между 34-летним футболистом и королевским клубом истекает по окончании нынешнего сезона.

Рамос выступает за "Реал" с 2005 года, сыграл 659 матчей, забил 100 голов и сделал 40 ассистов.

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