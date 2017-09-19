"Реал" пошел на уступки Роналду, чтобы сохранить его в команде

Теги реал мадридкриштиану роналду

"Реал" пошел на уступки Роналду, чтобы сохранить его в командеМадридский "Реал" таки пошел на уступки своему ведущему бомбардиру Криштиану Роналду в вопросе пересмотра условий его контракта.

Как информирует OK Journal, португалец и королевский клуб уже ведут переговоры относительно повышения оклада футболисту. Ожидается, что по новому контракту действующий обладатель "Золотого мяча" будет зарабатывать 30 миллионов евро за сезон "чистыми".

Напомним, Роналду готовится сыграть свадьбу| soccernews.ru

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