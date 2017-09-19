"Реал" пошел на уступки Роналду, чтобы сохранить его в команде

Мадридский "Реал" таки пошел на уступки своему ведущему бомбардиру Криштиану Роналду в вопросе пересмотра условий его контракта.

Как информирует OK Journal, португалец и королевский клуб уже ведут переговоры относительно повышения оклада футболисту. Ожидается, что по новому контракту действующий обладатель "Золотого мяча" будет зарабатывать 30 миллионов евро за сезон "чистыми".