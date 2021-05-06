"Реал" после ухода Роналду не может выйти в финал Лиги Чемпионов 3-й сезон кряду

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"Реал" после ухода Роналду не может выйти в финал Лиги Чемпионов 3-й сезон кряду Фото твиттер Криштиану Роналду

"Реал" покинул Лигу Чемпионов, проиграв в полуфинале "Челси" (1:1, 0:2).

"Сливочные" третий сезон кряду не могут дойти до финала ЛЧ. "Реал" ни разу не вышел в финал турнира после ухода Криштиану Роналду в 2018 году.

В сезоне 2018/19 "Реал" вылетел в 1/8 финала от "Аякса", а в сезоне 2019/20 также в 1/8 финала, но уже от "Манчестер Сити".

Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. При нем клуб завоевывал Лигу Чемпионов четыре раза.

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