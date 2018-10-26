"Реал" поставил нового кандидата на замену Лопетеги выше Конте

Мадридский "Реал" определил нового кандидата на замену своему главному тренеру Хулену Лопетеги, информирует The Sun.

По сведениям издания, "сливочные" возобновили свой интерес к наставнику лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино. На "Сантьяго Бернабеу" предпочитают сделать ставку именно на аргентинца. Однако его контрактные обязательства со "шпорами" делают фаворитом в борьбе за тренерское кресло королевского клуба ныне безработного итальянца Антонио Конте.

Напомним, Рамос высказался о проблемах "Реала". | soccernews.ru