"Реал" поставил нового кандидата на замену Лопетеги выше Конте

Теги реал мадридхулен лопетегиантонио контемаурисио почеттино

"Реал" поставил нового кандидата на замену Лопетеги выше КонтеМадридский "Реал" определил нового кандидата на замену своему главному тренеру Хулену Лопетеги, информирует The Sun.

По сведениям издания, "сливочные" возобновили свой интерес к наставнику лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино. На "Сантьяго Бернабеу" предпочитают сделать ставку именно на аргентинца. Однако его контрактные обязательства со "шпорами" делают фаворитом в борьбе за тренерское кресло королевского клуба ныне безработного итальянца Антонио Конте.

Напомним, Рамос высказался о проблемах "Реала". | soccernews.ru

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