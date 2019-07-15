"Реал" поставил ультиматум "Наполи" по Хамесу
Мадридский "Реал" потребовал от "Наполи" завершить трансфер колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса до 18 июля, сообщает Marca.
По сведениям источника, королевский клуб будет ждать ответа от итальянцев до этой даты, а после нее свернет переговоры. В этом случае хавбек, скорее всего, перейдет в "Атлетико". Также колумбийцем интересуется ПСЖ.
"Реал" предпочитает продать 27-летнего Родригеса в "Наполи", чтобы не усиливать конкурента по чемпионату Испании. Но если неаполитанцы не повторят предложение "матрасников", но "Реал" согласиться продать его в "Атлетико".
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"Реал" не вел переговоров с "Ливерпулем" по трансферу Мане
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32