"Реал" поставил условие "Манчестер Юнайтед" по трансферу Бэйла
Мадридский "Реал" поставил условие "Манчестер Юнайтед" по трансферу своего вингера Гарета Бэйла, информирует испанская пресса.
Так, сообщается, что королевский клуб будет готов отпустить валлийца на "Олд Траффорд" только в том случае, если в сделку по нему будет включен форвард "красных дьяволов" Ромелу Лукаку.
Напомним, Перес готов выложить 250 миллионов евро за две трансферные цели "Реала". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31