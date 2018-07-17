"Реал" поставил условие "Манчестер Юнайтед" по трансферу Бэйла

Теги манчестер юнайтедгарет бэйлромелу лукакуреал мадрид

"Реал" поставил условие "Манчестер Юнайтед" по трансферу БэйлаМадридский "Реал" поставил условие "Манчестер Юнайтед" по трансферу своего вингера Гарета Бэйла, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что королевский клуб будет готов отпустить валлийца на "Олд Траффорд" только в том случае, если в сделку по нему будет включен форвард "красных дьяволов" Ромелу Лукаку.

Напомним,  Перес готов выложить 250 миллионов евро за две трансферные цели "Реала". | soccernews.ru

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