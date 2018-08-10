"Реал" поставил условие "Ювентусу" по возможному трансферу Марсело

Мадридский "Реал" поставил условие туринскому "Ювентусу" по возможному трансферу своего защитника Марсело.

Так, по сведениям Football Espana, королевский клуб уведомил "старую синьору", что будет готов отпустить 29-летнего бека на "Альянц Стэдиум", если в сделку по нему будет включен ее ведущий полузащитник Миралем Пьянич.

Напомним, Аллегри рассказал, почему отказал "Реалу". | soccernews.ru