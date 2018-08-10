"Реал" поставил условие "Ювентусу" по возможному трансферу Марсело
Мадридский "Реал" поставил условие туринскому "Ювентусу" по возможному трансферу своего защитника Марсело.
Так, по сведениям Football Espana, королевский клуб уведомил "старую синьору", что будет готов отпустить 29-летнего бека на "Альянц Стэдиум", если в сделку по нему будет включен ее ведущий полузащитник Миралем Пьянич.
Напомним, Аллегри рассказал, почему отказал "Реалу". | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Каррера прокомментировал победу над "Анжи"
-
Адиев: "Анжи" был приговорён в игре со "Спартаком"
-
Месси близок к историческому рекорду
-
"Аякс" – "Хераклес" - 1:1 (обзор)
-
"Хартс" – "Селтик" - 1:0 (обзор)
-
"Фенербахче" нацелился на защитника "Боруссии"
-
Гончаренко провёл 100-й матч в РПЛ
-
"Вулверхэмптон" – "Эвертон" - 2:2 (обзор)
-
"Шахтёр" - "Ворскла" - 4:1 (обзор)
-
"Селтик" сенсационно проигрывает "Хартсу"
-
Дубль Ришарлисона не помог "Эвертону" обыграть "Вулверхэмптон"
-
"Шахтёр" громит "Ворсклу"
-
"Аякс" потерял очки в матче с "Хераклес", "Венло" одолел "Виллем II"
-
"Спартак" повторил достижение 16-летней давности
-
"Спартак" – "Анжи" - 1:0 (обзор)
-
"Дженоа" подписала игрока "Ювентуса"
-
"Севилья" объявила о переходе Андре Силвы
-
2
"Спартак" дожал обескровленный "Анжи"
-
"Борнмут" – "Кардифф" - 2:0, "Фулхэм" – "Кристал Пэлас" - 0:2, "Уотфорд" – "Брайтон" - 2:0 (обзоры)
-
Ибрагимович назвал лучший гол в своей карьере
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20