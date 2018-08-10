"Реал" поставил условие "Ювентусу" по возможному трансферу Марсело

13 Теги реал мадридювентусмарселомиралем пьянич

"Реал" поставил условие "Ювентусу" по возможному трансферу МарселоМадридский "Реал" поставил условие туринскому "Ювентусу" по возможному трансферу своего защитника Марсело.

Так, по сведениям Football Espana, королевский клуб уведомил "старую синьору", что будет готов отпустить 29-летнего бека на "Альянц Стэдиум", если в сделку по нему будет включен ее ведущий полузащитник Миралем Пьянич.

Напомним, Аллегри рассказал, почему отказал "Реалу". | soccernews.ru

Комментарии
михаил

Так, по сведениям Football Espana, королевский клуб уведомил "старую синьору", что будет готов отпустить 29-летнего бека на "Альянц Стэдиум"???????????а на juventus stedium хто играет????

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евгений

«Альянц Стадиум» (итал. Allianz Stadium, также Juventus Stadium и lo Stadium) — футбольный стадион в Турине, домашняя арена клуба «Ювентус». Стадион открылся 8 сентября 2011 года и вмещает 41 000 зрителей. Стадион был построен на месте «Делле Альпи», бывшего домашнего стадиона «Ювентуса» и «Торино»

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Семен

Пьянича? Пошли они к черту с такими условиями

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FAYKA

Это былбы хорошо если Марсело ешё играл вместе с Роналдо

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Ахмед

Ахмед ты не Ахмед чё крычиш

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юве

эта обезьяна юве не нужна***

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АРТУР4ИК

перэс гондон что он делает с РЕАЛОМ РОНАЛДУ Ушел МОДРИЧ тоже и щас еще может быть марсело уйдет этот еблан только вратарей подписывает его не научили полевых игроков подписывать из-за него кто болел за РЕАЛ большинство как и я за ЮВЕНТУС

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Ramzan

Ты глор , команду из-за потери хороших игроков не меняют

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Ахмед

Не бомби петушок))) Глор ёбаный!

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[email protected]

Выгодно, Марсело больше крайний нападающий чем защитник, менять не думая

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[email protected]

лд

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жокер

оба фуфло

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Футбольник

Не, не выгодно

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