"Реал" потерпел четыре домашних поражения кряду впервые с 2004 года

"Реал" крупно проиграл "Аяксу" (1:4) в ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Сообщается, что "сливочные" впервые за 15 лет потерпели четыре домашних поражения кряду.

Последний раз такое случалось в сезоне 2003/04, тогда "Реал" уступил "Осасуне", "Барселоне", "Мальорке" и "Реал Сосьедаду".

Напомним, что в этом сезоне мадридский клуб был бит "Жироной", дважды "Барселоной" и "Аяксом".

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