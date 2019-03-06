"Реал" потерпел четыре домашних поражения кряду впервые с 2004 года
"Реал" крупно проиграл "Аяксу" (1:4) в ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Сообщается, что "сливочные" впервые за 15 лет потерпели четыре домашних поражения кряду.
Последний раз такое случалось в сезоне 2003/04, тогда "Реал" уступил "Осасуне", "Барселоне", "Мальорке" и "Реал Сосьедаду".
Напомним, что в этом сезоне мадридский клуб был бит "Жироной", дважды "Барселоной" и "Аяксом".
Читайте также: Поцелованные Богом: "Аякс" разгромил "Реал" на "Бернабеу" и пробился в четвертьфинал ЛЧ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Тоттенхэм" во второй раз обыграл дортмундскую "Боруссию" и отправился в четвертьфинал Лиги Чемпионов
-
Поцелованные Богом: "Аякс" разгромил "Реал" на "Бернабеу" и пробился в четвертьфинал ЛЧ
-
Аллегри собирался покинуть "Ювентус" перед игрой с "Наполи"
-
Министр спорта России прокомментировал возможность проведения Суперкубка Южной Америки
-
Анелька назвал будущего победителя Лиги Чемпионов
Лента новостей
-
Королей свергают: Начо ярко высказался о последних результатах "Реала"
-
"Реал" повторил результат 2006 года, тогда Перес покинул клуб
-
Капитан "Аякса" прокомментировал победу над "Реалом"
-
Карвахаль дал комментарии после разгромного поражения от "Аякса"
-
"Реал" потерпел четыре домашних поражения кряду впервые с 2004 года
-
Кейн - лучший бомбардир "Тоттенхэма" в еврокубках
-
"Тоттенхэм" во второй раз обыграл дортмундскую "Боруссию" и отправился в четвертьфинал Лиги Чемпионов
-
12
Поцелованные Богом: "Аякс" разгромил "Реал" на "Бернабеу" и пробился в четвертьфинал ЛЧ
-
"Реал" потерял двух футболистов в матче с "Аяксом"
-
Де Йонг - лидер по точным передачам в первом тайме матча с "Реалом"
-
Семак рассказал, кто из тренеров является примером для него
-
"Барселона" и "Ювентус" ведут борьбу за перспективного бразильца
-
Экс-игроку "Барселоны" и "Интера" предстоит судебный процесс
-
Экс-игрок "Реала" назвал причину слабых выступлений клуба в текущем сезоне
-
Аллегри собирался покинуть "Ювентус" перед игрой с "Наполи"
-
"Монпелье" обыграл "Бордо" и приблизился к еврокубковой зоне
-
Министр спорта России прокомментировал возможность проведения Суперкубка Южной Америки
-
Стали известны стартовые составы "Боруссии" и "Тоттенхэма"
-
"Реал" и "Аякс" назвали стартовые составы на игру
-
"Милан" готовит предложение по талантливому воспитаннику "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|26
|60
|2
|Атлетико Мадрид
|26
|53
|3
|Реал Мадрид
|26
|48
|4
|Хетафе
|26
|42
|5
|Алавес
|26
|40
|6
|Севилья
|26
|37
|7
|Валенсия
|26
|36
|8
|Бетис
|26
|36
|9
|Реал Сосьедад
|26
|35
|10
|Эйбар
|26
|34
|11
|Леганес
|26
|33
|12
|Атлетик Бильбао
|26
|33
|13
|Эспаньол
|26
|33
|14
|Жирона
|26
|31
|15
|Леванте
|26
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|26
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
|19
|Райо Вальекано
|26
|23
|20
|Уэска
|26
|22