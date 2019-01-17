"Реал" потерпел очередное поражение, но вышел в 1/4 финала Кубка Испании

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"Реал" потерпел очередное поражение, но вышел в 1/4 финала Кубка Испании

"Реал" в гостях проиграл "Леганесу" в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании.

Победный гол забил новый игрок команды Мартин Брэйтуэйт​.

"Леганес" - "Реал" - 1:0 (1:0).

Гол: Брэйтуэйт, 30.

"Леганес": Куэльяр, Хуанфран, Омеруо, Сиовас, Бустинса (Эн-Несири, 70), Кравец (Сильва, 75), Эрасо, Ресио, Херард Гумбау (Арнаис, 63), Мерино, Брэйтуэйт.

"Реал": Навас, Одриосола, Варан, Начо, Регилон (Себальос, 46), Вальверде, Каземиру, Иско (Гонсалес Перес, 68), Васкес (Диас, 86), Марселу, Винисиус Жуниор.

В текущем сезоне "Реал" проиграл 6 матчей в чемпионате Испании и две встречи Лиги Чемпионов. 

Не смотря на поражении, "Реал" вышел в 1/4 финала, так как в первом матче мадридцы разгромили "Леванте".

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