"Реал" потерпел три разгромных поражения в четырёх последних матчах в Лиге Чемпионов

Результаты мадридского "Реала" в Лиге Чемпионов за последний год значительно ухудшились.

Это доказывает статистика. В четырёх последних матчах в самом престижном еврокубковом турнире "сливочные" потерпели три разгромных поражения.

Сначала испанский гранд крупно проиграл ЦСКА (0:3), затем - "Аяксу" (1:4), и накануне - ПСЖ (0:3).

Ужасную серию разбавляет только гостевая победа над "Аяксом" в первом матче 1/8 финала ЛЧ в прошлом сезоне.

Стоит отметить, что "Реал" является лучшей командой в истории Лиги Чемпионов. В их активе 13 побед в соревновании, это абсолютный рекорд.

Не пропустите: "Реал" завершил матч против ПСЖ без единого удара в створ. Последний раз такое было в Лиге Чемпионов сезона-2003/04. | http://soccernews.ru