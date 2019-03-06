"Реал" потерял двух футболистов в матче с "Аяксом"

Два футболиста "Реала" вынуждены были покинуть поле из-за травм, полученных в матче против "Аякса".

В первом тайме повреждения получили Лукас Васкес и Винисиус Жуниор. Вместо них на поле появились Гарет Бэйл и Марко Асенсио соответственно.

Отметим, что к 80-й минуте матча "Реал" на "Бернабеу" уступает "Аяксу" со счетом 1:4.

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