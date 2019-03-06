"Реал" потерял двух футболистов в матче с "Аяксом"

Теги реал мадридлукас васкесвинисиус жуниор

"Реал" потерял двух футболистов в матче с "Аяксом"

Два футболиста "Реала" вынуждены были покинуть поле из-за травм, полученных в матче против "Аякса".

В первом тайме повреждения получили Лукас Васкес и Винисиус Жуниор. Вместо них на поле появились Гарет Бэйл и Марко Асенсио соответственно.

Отметим, что к 80-й минуте матча "Реал" на "Бернабеу" уступает "Аяксу" со счетом 1:4.

Читайте также: Де Йонг - лидер по точным передачам в первом тайме матча с "Реалом". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" повторил результат 2006 года, тогда Перес покинул клуб

"Реал" повторил результат 2006 года, тогда Перес покинул клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 26 60
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 26 53
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 26 48
4 Хетафе Хетафе 26 42
5 Алавес Алавес 26 40
6 Севилья Севилья 26 37
7 Валенсия Валенсия 26 36
8 Бетис Бетис 26 36
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 26 35
10 Эйбар Эйбар 26 34
11 Леганес Леганес 26 33
12 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 26 33
13 Эспаньол Эспаньол 26 33
14 Жирона Жирона 26 31
15 Леванте Леванте 26 30
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 26 26
17 Сельта Виго Сельта Виго 26 25
18 Вильярреал Вильярреал 26 23
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 26 23
20 Уэска Уэска 26 22
Полная таблица

топ-5 тегов