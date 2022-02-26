"Реал" потерял двух игроков перед матчем с "Райо Вальекано"
Два футболиста мадридского "Реала" не помогут команде в ближайшей игре, об этом сообщил главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти.
По словам итальянского наставника, из строя выбыли защитник Давид Алаба и вингер Гарет Бэйл.
Оба игрока испытывают мышечные проблемы, уточнил Анчелотти.
Сегодня "Райо Вальекано" примет "Реал" в рамках 26-го тура Ла Лиги. Начало - в 20:30 по московскому времени.
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|Команда
|М
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|3
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|35
|4
|Севилья
|20
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|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
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|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14