"Реал" потерял двух игроков перед матчем с "Райо Вальекано"

1 Теги реал мадридрайо вальеканодавид алабагарет бэйлкарло анчелоттитравмы

"Реал" потерял двух игроков перед матчем с "Райо Вальекано"

Фото инстаграм Давида Алабы

Два футболиста мадридского "Реала" не помогут команде в ближайшей игре, об этом сообщил главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти.

По словам итальянского наставника, из строя выбыли защитник Давид Алаба и вингер Гарет Бэйл.

Оба игрока испытывают мышечные проблемы, уточнил Анчелотти.

Сегодня "Райо Вальекано" примет "Реал" в рамках 26-го тура Ла Лиги. Начало - в 20:30 по московскому времени.  

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Комментарии

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andi
андрей

АЛАБА потеря, а гольфист давно не чего значит в футболе.

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