"Реал" потерял двух игроков по итогам матча с "Уэской"

Кадровые проблемы мадридского "Реала" усугубляются из-за новых травм и дисквалификаций.

В субботнем матче против "Уэски" (2:1) "сливочные" потеряли правого защитника Альваро Одриосолу и хавбека Тони Крооса.

Испанец получил мышечное повреждение, а немца наказали жёлтой карточкой, которая стала пятой в сезоне и привела к бану на одну игру.

Таким образом, Одриосола и Кроос пропустят матч с "Хетафе" в ближайший вторник.

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