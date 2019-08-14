"Реал" потерял еще одного новичка из-за травмы

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"Реал" потерял еще одного новичка из-за травмы
Бразильский нападающий "Реала" Родриго Гоэс выбыл из строя из-за травмы, сообщает AS.

По сведениям издания, у футболиста диагностировано повреждение прямой мышцы бедра. Из-за травмы форвард пропустит товарищеский матч с "Культураль Леонесой", а также поединок 1-го тура чемпионата Испании против "Сельты".

18-летний Родриго перешел в "Реал" нынешним летом из "Сантоса" за 45 миллионов евро.

Ранее из-за травмы на несколько недель выбыл новичок королевского клуба защитник Ферлан Менди.

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