"Реал" потерял интерес к Тьяго Алькантаре

Мадридский "Реал" утратил интерес к полузащитнику мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантаре, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в королевском клубе остались разочарованы блеклым выступлением 27-летнего хавбека чемпионов Германии во вчерашнем матче Лиги Чемпионов. Ввиду этого "сливочные" решили отказаться от идеи подписания воспитанника каталонской "Барселоны".

В нынешнем сезоне Алькантара забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи в 27 матчах за "Баварию".

Напомним, "Реал" готов заплатить 280 миллионов евро за двух игроков "Манчестер Сити". | soccernews.ru