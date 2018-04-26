"Реал" потерял интерес к Тьяго Алькантаре

Теги реал мадридбавария мюнхентьяго алькантара

"Реал" потерял интерес к Тьяго АлькантареМадридский "Реал" утратил интерес к полузащитнику мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантаре, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в королевском клубе остались разочарованы блеклым выступлением 27-летнего хавбека чемпионов Германии во вчерашнем матче Лиги Чемпионов. Ввиду этого "сливочные" решили отказаться от идеи подписания воспитанника каталонской "Барселоны".

В нынешнем сезоне Алькантара забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи в 27 матчах за "Баварию".

Напомним, "Реал" готов заплатить 280 миллионов евро за двух игроков "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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