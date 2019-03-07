"Реал" потерял из-за травм еще двух основных игроков

Стали известны сроки восстановления игроков "Реала" защитника Даниэля Карвахаля и полузащитника Лукаса Васкеса, сообщает официальный сайт клуба. Оба игрока получили травмы в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Аяксом" (1:4). В этой встрече также травмировался нападающий Винисиус Жуниор, который выбыл из строя на два месяца.

У Карвахаля диагностирован разрыв прямой мышцы бедра. Из-за этой травмы он пропустит не менее месяца. Что касается Васкеса, то он повредил мышцы левого бедра и не сможет выйти на поле в течение трех недель.

В нынешнем сезоне 27-летний Карвахаль провел 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач. На счету 27-летнего Васкеса пять мячей и четыре голевых паса в 37 поединках.

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