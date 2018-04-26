"Реал" потерял ключевого защитника на ответный матч с "Баварией"

Теги реал мадридбавария мюнхендани карвахаль

"Реал" потерял ключевого защитника на ответный матч с "Баварией"Мадридский "Реал" потерял своего ключевого защитника Дани Карвахаля на ответный матч 1/2 финала Лиги Чемпионов против мюнхенской "Баварии".

Так, по сведениям Marca, из-за проблем с бедром 26-летний бек выбыл из строя на срок две-три недели. Таким образом, игрок "сливочных" пропустит игру против чемпионов Германии на "Сантьяго Бернабеу", однако, как ожидается, будет готов принять участие в финале турнира.

Точные сроки восстановления Карвахаля будут известны завтра, когда он пройдет углубленное медобследование.

Напомним, Куйперс не поставил чистый пенальти в ворота "Реала". | soccernews.ru

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