"Реал" потерял ключевого защитника на ответный матч с "Баварией"

Мадридский "Реал" потерял своего ключевого защитника Дани Карвахаля на ответный матч 1/2 финала Лиги Чемпионов против мюнхенской "Баварии".

Так, по сведениям Marca, из-за проблем с бедром 26-летний бек выбыл из строя на срок две-три недели. Таким образом, игрок "сливочных" пропустит игру против чемпионов Германии на "Сантьяго Бернабеу", однако, как ожидается, будет готов принять участие в финале турнира.

Точные сроки восстановления Карвахаля будут известны завтра, когда он пройдет углубленное медобследование.

Напомним, Куйперс не поставил чистый пенальти в ворота "Реала". | soccernews.ru