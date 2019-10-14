"Реал" потерял Модрича и Бэйла

По итогам матча квалификации Евро-2020 между сборными Уэльса и Хорватии сразу два игрока "Реала" выбыли из строя.

Как сообщает AS, в лазарет угодили полузащитник Лука Модрич и вингер Гарет Бэйл.

По сведениям издания, хорват травмировал четырёхглавую мышцу бедра, а валлийца беспокоили судороги.

34-летний Модрич в текущем сезоне сыграл за "Реал" 5 матчей, забил 1 мяч и сделал 1 ассист. В активе 30-летнего Бэйла 7 игр, 2 гола и 2 результативные передачи.

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