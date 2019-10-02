"Реал" потерял Начо на длительный срок

Защитник мадридского "Реала" Начо Фернандес может пропустить остаток календарного года.

Как сообщает официальный сайт королевского клуба, у 29-летнего футболиста диагностировано повреждение внутренней коллатеральной связки правого колена.

Из-за травмы испанский фулбек пропустит 2,5 месяца. Таким образом, он вернется в строй в лучшем случае в середине декабря.

В текущем сезоне Начо сыграл за "Реал" 3 матча, результативными действиями не отличался.

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