"Реал" потерял Начо на длительный срок
Защитник мадридского "Реала" Начо Фернандес может пропустить остаток календарного года.
Как сообщает официальный сайт королевского клуба, у 29-летнего футболиста диагностировано повреждение внутренней коллатеральной связки правого колена.
Из-за травмы испанский фулбек пропустит 2,5 месяца. Таким образом, он вернется в строй в лучшем случае в середине декабря.
В текущем сезоне Начо сыграл за "Реал" 3 матча, результативными действиями не отличался.
Не пропустите: "Реал" установил клубный антирекорд в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|7
|15
|2
|Гранада
|7
|14
|3
|Атлетико Мадрид
|7
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|6
|13
|6
|Атлетик Бильбао
|7
|12
|7
|Вильярреал
|7
|11
|8
|Севилья
|6
|10
|9
|Валенсия
|7
|9
|10
|Реал Вальядолид
|7
|9
|11
|Эйбар
|7
|8
|12
|Леванте
|7
|8
|13
|Осасуна
|7
|8
|14
|Алавес
|7
|8
|15
|Бетис
|7
|8
|16
|Хетафе
|7
|7
|17
|Сельта Виго
|7
|6
|18
|Эспаньол
|7
|5
|19
|Мальорка
|7
|4
|20
|Леганес
|7
|2