"Реал" потерял обоих левых защитников перед игрой с "Севильей"

Фото: твиттер Марсело\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" не сможет рассчитывать на обоих левых защитников в матче Ла Лиги против "Севильи", сообщает издание Marca.

По информации источника, в матче с "Челси" (2:3) мышечную травму получил сначала Ферлан Менди, а потом и Марсело, который вышел на замену вместо француза.

Отмечается, что бразильский капитан королевского клуба вернется в строй уже через неделю, в то время как Менди понадобится около двух для того, чтобы быть доступным.

Игра между "Севильей" и "Мадридом" в рамках 32-го тура Ла Лиги состоится в воскресенье, 17 апреля. Начало встречи запланировано 22:00 по московскому времени.

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