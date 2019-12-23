"Реал" потерял очки в матче с "Атлетиком" и отпустил "Барселону" вперед

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"Реал" потерял очки в матче с "Атлетиком" и отпустил "Барселону" вперед

В заключительном матче 18-го тура испанской Примеры "Реал" сыграл вничью с "Атлетиком" из Бильбао.

Теперь в чемпионате "сливочные" отстают от лидирующей "Барселоны" на два очка.

"Реал" - "Атлетик" 0:0

"Реал": Куртуа, Рамос, Милитао (Начо, 57), Карвахаль, Менди, Кроос, Модрич, Родриго (Бэйл, 62), Вальверде, Винисиус Жуниор (Йович, 72), Бензема.

"Атлетик": Унаи Симон, Берчиче, Мартинес, Йерай Альварес, Лекуэ, Рауль Гарсия, Весга, Дани Гарсия, Нуньес, Кодро (Вильялибре, 73), Уильямс (Беньят, 86).   

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Комментарии

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МАДРИД
МАДРИД

Я хоть и болею за реал, но вынужден признать, что Барса была и будет сильней реала. И мне реально стыдно за те победы реала в ЛЧ, в которых нас тащили нехило проплаченные Пересом судьи. Реально извиняюсь перед всеми адекватными болельщиками. С VAR и без заряженных судей не видать нашему клубу побед! Будем каждый год вылетать в 1/8 финала ЛЧ! Про победу в Ла Лиге я вообще молчу - тут каталонцам нет равных!

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Azoma

Опять сам редактор, сам сракер

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Спасибо адекватному болельщику Реала!

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Azoma

Побольше себе плюсов поставь)

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Лень чо-то)Дим)

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