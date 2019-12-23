"Реал" потерял очки в матче с "Атлетиком" и отпустил "Барселону" вперед

В заключительном матче 18-го тура испанской Примеры "Реал" сыграл вничью с "Атлетиком" из Бильбао.

Теперь в чемпионате "сливочные" отстают от лидирующей "Барселоны" на два очка.

"Реал" - "Атлетик" 0:0

"Реал": Куртуа, Рамос, Милитао (Начо, 57), Карвахаль, Менди, Кроос, Модрич, Родриго (Бэйл, 62), Вальверде, Винисиус Жуниор (Йович, 72), Бензема.

"Атлетик": Унаи Симон, Берчиче, Мартинес, Йерай Альварес, Лекуэ, Рауль Гарсия, Весга, Дани Гарсия, Нуньес, Кодро (Вильялибре, 73), Уильямс (Беньят, 86).

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