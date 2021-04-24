"Реал" потерял очки в матче с "Бетисом"

Фото: twitter.com/realmadrid

В рамках 32-го тура испанской Ла Лиги "Реал" сыграл вничью с "Бетисом".

"Реал" продолжает идти на втором месте, отставая от лидирующего "Атлетико", у которого игра в запасе, на два очка. Также "сливочные" на 3 очка опережают "Барселону", однако у каталонцев есть две игры в запасе.

"Реал" - "Бетис" 0:0

"Реал": Куртуа, Начо, Варан, Карвахаль (Одриосола, 68), Милитао, Иско (Марсело, 68), Каземиро, Асенсио (Азар, 77), Модрич (Антонио Бланко, 77), Родриго (Винисиус Жуниор, 59), Бензема.

"Бетис": Браво, Эмерсон, Руис, Миранда, Манди, Каналес, Родригес, Гуардадо, Хоакин (Руибаль, 59), Лайнес (Хуанми, 80), Иглесиас (Морон, 80).

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