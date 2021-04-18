"Реал" потерял очки в матче с "Хетафе"
Фото: twitter.com/realmadrid
В рамках 31-го тура испанской Ла Лиги "Реал" сыграл вничью с "Хетафе".
"Сливочные" идут в чемпионате на втором месте, отставая от "Атлетико" на 3 очка.
"Хетафе" - "Реал" 0:0
"Хетафе": Сория, Джене, Оливера, Ньом, Максимович, Кукурелья, Арамбарри, Тимор, Аленья (Суарес, 76), Мата (Анхель Родригес, 65), Унал (Миранда, 90).
"Реал": Куртуа, Виктор Чуст, Марсело, Одриосола, Милитао, Родриго (Антонио Бланко, 65), Модрич, Винисиус Жуниор, Иско, Асенсио (Аррибас, 78), Мариано Диас (Бензема, 65).
В другом матче "Вильярреал" на выезде разгромил "Леванте". "Желтая субмарина" идет на пятом месте.
"Леванте" - "Вильярреал" 1:5
Голы: Постиго (аг), 9 - 0:1, Жерар Морено, 13 - 0:2, Мальса, 21 - 1:2, Чуквуэзе, 63 - 1:3, Везу (аг), 72 - 1:4, Чуквуэзе, 75 - 1:5
"Леванте": Фернандес, Дуарте (Мелеро, 71), Постиго, Клерк, Коке (Везу, 71), Мальса (Дукуре, 79), Барди, Рочина (Дани Гомес, 71), Де Фрутос (Сон, 78), Рохер Марти, Моралес.
"Вильярреал": Асенхо, Пау Торрес, Марио Гаспар, Фойт, Педраса, Коклен (Капу, 73), Чуквуэзе (Пино, 81), Мойсес Гомес, Парехо (Пенья, 81), Жерар Морено (Тригерос, 73), Бакка (Пако Алькасер, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14