"Реал" потерял очки в матче с "Хетафе"

Фото: twitter.com/realmadrid

В рамках 31-го тура испанской Ла Лиги "Реал" сыграл вничью с "Хетафе".

"Сливочные" идут в чемпионате на втором месте, отставая от "Атлетико" на 3 очка.

"Хетафе" - "Реал" 0:0

"Хетафе": Сория, Джене, Оливера, Ньом, Максимович, Кукурелья, Арамбарри, Тимор, Аленья (Суарес, 76), Мата (Анхель Родригес, 65), Унал (Миранда, 90).

"Реал": Куртуа, Виктор Чуст, Марсело, Одриосола, Милитао, Родриго (Антонио Бланко, 65), Модрич, Винисиус Жуниор, Иско, Асенсио (Аррибас, 78), Мариано Диас (Бензема, 65).



В другом матче "Вильярреал" на выезде разгромил "Леванте". "Желтая субмарина" идет на пятом месте.

"Леванте" - "Вильярреал" 1:5

Голы: Постиго (аг), 9 - 0:1, Жерар Морено, 13 - 0:2, Мальса, 21 - 1:2, Чуквуэзе, 63 - 1:3, Везу (аг), 72 - 1:4, Чуквуэзе, 75 - 1:5

"Леванте": Фернандес, Дуарте (Мелеро, 71), Постиго, Клерк, Коке (Везу, 71), Мальса (Дукуре, 79), Барди, Рочина (Дани Гомес, 71), Де Фрутос (Сон, 78), Рохер Марти, Моралес.

"Вильярреал": Асенхо, Пау Торрес, Марио Гаспар, Фойт, Педраса, Коклен (Капу, 73), Чуквуэзе (Пино, 81), Мойсес Гомес, Парехо (Пенья, 81), Жерар Морено (Тригерос, 73), Бакка (Пако Алькасер, 46).

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