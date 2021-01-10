"Реал" потерял очки в матче с "Осасуной"
В рамках 18-го тура испанской Примеры "Реал" сыграл вничью с "Осасуной".
"Реал" по-прежнему идет на втором месте, отставая от "Атлетико" на одно очко. "Осасуна" осталась 19-й.
"Осасуна" - "Реал" 0:0
"Осасуна": Эррера, Давид Гарсия, Хуан Крус, Видаль, Аридане, Монкайола, Ойер Санхурхо, Иньиго Перес, Роберто Торрес, Рубен Гарсия (Хони Родригес, 77), Кальери (Будимир, 78).
"Реал": Куртуа, Рамос, Менди, Варан, Васкес, Каземиро, Модрич (Иско, 75), Азар (Мариано Диас, 75), Кроос, Асенсио (Вальверде, 66), Бензема.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14