"Реал" потерял очки в матче с "Осасуной"

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"Реал" потерял очки в матче с "Осасуной"

В рамках 18-го тура испанской Примеры "Реал" сыграл вничью с "Осасуной".

"Реал" по-прежнему идет на втором месте, отставая от "Атлетико" на одно очко. "Осасуна" осталась 19-й.

"Осасуна" - "Реал" 0:0

"Осасуна": Эррера, Давид Гарсия, Хуан Крус, Видаль, Аридане, Монкайола, Ойер Санхурхо, Иньиго Перес, Роберто Торрес, Рубен Гарсия (Хони Родригес, 77), Кальери (Будимир, 78).

"Реал": Куртуа, Рамос, Менди, Варан, Васкес, Каземиро, Модрич (Иско, 75), Азар (Мариано Диас, 75), Кроос, Асенсио (Вальверде, 66), Бензема.  

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