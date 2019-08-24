"Реал" потерял очки в матче с "Вальядолидом"
Во втором туре испанской Примеры "Реал" упустил победу над "Вальядолидом".
"Реал" - "Вальядолид" 1:1
Голы: Бензема, 82 - 1:0, Гвардиола, 88 - 1:1
"Реал": Куртуа, Марсело, Карвахаль, Варан, Рамос, Кроос, Каземиро, Хамес (Винисиус Жуниор, 57), Иско (Йович, 68), Бэйл, Бензема (Васкес, 89).
"Вальядолид": Масип, Оливас, Мойяно (Вальдо Рубио, 59), Начо Мартинес, Порро (Антоньито, 80), Мичел, Сан-Эметерио (Ануар, 84), Салису, Унал, Гвардиола, Плано.
Предупреждения: Сан-Эметерио (33), Кроос (73).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Севилья
|2
|6
|2
|Реал Мадрид
|2
|4
|3
|Реал Вальядолид
|2
|4
|4
|Осасуна
|2
|4
|5
|Мальорка
|1
|3
|6
|Атлетик Бильбао
|1
|3
|7
|Атлетико Мадрид
|1
|3
|8
|Алавес
|1
|3
|9
|Леванте
|2
|3
|10
|Реал Сосьедад
|1
|1
|11
|Валенсия
|1
|1
|12
|Вильярреал
|2
|1
|13
|Гранада
|2
|1
|14
|Эйбар
|2
|1
|15
|Бетис
|1
|0
|16
|Барселона
|1
|0
|17
|Хетафе
|1
|0
|18
|Леганес
|1
|0
|19
|Сельта Виго
|1
|0
|20
|Эспаньол
|1
|0