"Реал" потерял очки в матче с "Вальядолидом"

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"Реал" потерял очки в матче с "Вальядолидом"

Во втором туре испанской Примеры "Реал" упустил победу над "Вальядолидом".

"Реал" - "Вальядолид" 1:1

Голы: Бензема, 82 - 1:0, Гвардиола, 88 - 1:1

"Реал": Куртуа, Марсело, Карвахаль, Варан, Рамос, Кроос, Каземиро, Хамес (Винисиус Жуниор, 57), Иско (Йович, 68), Бэйл, Бензема (Васкес, 89).

"Вальядолид": Масип, Оливас, Мойяно (Вальдо Рубио, 59), Начо Мартинес, Порро (Антоньито, 80), Мичел, Сан-Эметерио (Ануар, 84), Салису, Унал, Гвардиола, Плано.

Предупреждения: Сан-Эметерио (33), Кроос (73).  

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Комментарии

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МАДРИД
МАДРИД

Пора лысого бездаря увольнять. Думали ведь Бога вернули, а забыли, что Зидана судьи тянули. С VAR и без заряженных судей не видать нашему клубу побед! Будем каждый год вылетать в 1/8 финала ЛЧ! Про победу в Ла Лиге я вообще молчу - тут каталонцам нет. равных!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ты абсолютно прав!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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